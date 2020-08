Maiorca propone una rotta di “Dormizioni” della Vergine

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

“A Maiorca non possiamo pensare a un mese d’agosto senza la festa per eccellenza: la Madonna dell’Assunta”. L’isola spagnola vive questo 2020 in piena pandemia, ma i responsabili della cura e della diffusione del patrimonio culturale e religioso si sono sforzati perché si possa continuare a vivere una bella tradizione: l’esposizione di “Dormizioni” della Vergine presenti in numerose parrocchie.

In questi giorni sono più esposte alla vista di tutti, e a volte passano da una cappella laterale della chiesa al corridoio centrale, venendo ornate con fiori e gli abiti della festa.

Le esposizioni della Dormizione della Vergine rendono onore all’Assunzione della Madonna in cielo, un dogma nella Chiesa cattolica dalla metà del XX secolo che ma che fa parte della fede da molto prima.

Tutte le chiese che partecipano all’iniziativa sono raccolte in una web informativa realizzata dal Consell e dal Vescovado di Maiorca, in cui sono specificati anche i giorni e gli orari di esposizione.

Ecco quattro delle immagini della Dormizione della Vergine che si possono ammirare: