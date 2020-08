Una suora coraggiosa in mezzo alle proteste di Cincinnati

Il video mostra la suora carmelitana scalza delle Figlie di Sant’Elia che sale una scala e con la bomboletta spray dipinge le finestre coperte di cartone con due slogan ispiratori: «Dio è amore» e «il mondo cambierà quando i cuori cambieranno». Ha dipinto le scritte mentre i manifestanti stavano passando di fronte all’edificio, che appartiene alle suore che stanno avviando una nuova comunità in un quartiere di Cincinnati.

«La protesta stava passando e tutti stavano coprendo le finestre con il legno dato che alcune erano state già sfondate», ha detto una delle suore, «Siamo povere e non siamo troppo preoccupate, quindi abbiamo coperto le nostre finestre con del cartone e poi abbiamo scritto messaggi di amore e pace. C’erano alcuni muri vandalizzati accanto al nostro edificio e altri edifici avevano le finestre rotte», ha aggiunto la sorella. «vogliamo, in risposta, diffondere solo speranza e amore. Nonostante tutto questo, vedi cose positive stanno accadendo nella comunità», ha detto, «Dio è al lavoro». Le suore hanno diffuso una foto aggiuntiva di entrambi gli edifici dipinti con messaggi di amore: «Tutti apparteniamo gli uni agli altri», e «il tuo vicino è tuo fratello».

Le suore hanno anche ripubblicato il video sulla loro pagina Facebook con questa didascalia: «Preghiamo per l’unità, la giustizia e la misericordia, la pace, il rispetto reciproco, il rispetto e il rispetto per tutta la vita, e per non dimenticare che il tuo vicino è tuo fratello e tutti noi apparteniamo gli uni agli altri. La violenza genera maggiore divisione e ancora più violenza … l’amore cambia i cuori e l’amore cambia il mondo. Cambiamo il mondo un cuore alla volta, iniziando dal nostro. Nessun uomo è un’isola. Sono il custode di mio fratello».

Un’altra foto della stessa suora, vedi foto in apertura, la ritrae in ginocchio in mezzo ai manifestanti mentre recita il santo Rosario. A riprova di un vangelo vissuto radicalmente e senza paura.

Qui l’articolo originale pubblicato su “Il Timone”