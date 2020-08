Preparatevi alla Comunione con questa preghiera che esprime la fame spirituale

Quando siamo abituati a ricevere la Santa Comunione su base regolare, sembra che la nostra fame di Dio non sia così evidente. Dall’altro lato, se ne veniamo privati per un lungo periodo di tempo, la nostra fame cresce e aneliamo al giorno in cui potremo essere riuniti a Lui.

In entrambe le situazioni dobbiamo promuovere in noi questa fame spirituale, perché può portarci ad amare Dio in modo più appassionato e a rinfocolare la fiamma della devozione.

Ecco una preghiera adattata dal Golden Manual che sottolinea questa fame e prepara la nostra anima a ricevere Dio nella Santa Comunione con un cuore assetato della Sua presenza:

Come la cerva stanca anela alle fonti d’acqua, così la mia anima ha sete di te, mio Salvatore, mio Signore e mio Dio. Desidera ardentemente abbeverarsi a quelle fonti che il tuo amore ha aperto per il suo conforto e il suo sollievo. Stanco dei miei modi negativi, torno affamato e assetato, gridando ad alta voce “Abbi misericordia di me, Figlio di Dio, e permettimi di gustare il tuo banchetto, perché la mia anima possa essere rinfrescata”. Fa’ che la mia anima abbia davvero fame di te, pane degli angeli, cibo delle anime beate, e che tutto ciò che è in me possa essere deliziato dal gusto della tua dolcezza! Desidero rinunciare per sempre alla mia follia e alla mia debolezza, e chiedo con il cuore, mia gioia, mio sollievo, mio tesoro e riposo, che per il futuro possa essere completamente centrato in Te. Fa’ che io non desideri niente al di fuori di Te, e che tutte le cose sembrino spregevoli e vane in confronto a Te, mio Dio.