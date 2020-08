Muore in un supermercato, lo coprono con degli ombrelloni e il negozio resta aperto

In un periodo in cui i dati sui casi confermati e sui decessi a causa del coronavirus fanno tremare il Brasile, si è trasformato in tema di conversazione un altro fatto, che ha molto a che vedere con la dignità dell’essere umano e il rispetto nei suoi confronti.

È accaduto in un supermercato del nord-est del Brasile il 14 agosto, ma solo il 19 è stato reso pubblico insieme a una fotografia ormai diventata virale: quella di un corridoio con degli ombrelloni verdi a coprire un uomo morto per un arresto cardiaco.

L’accaduto ha suscitato stupore sulle reti sociali, soprattutto visto che si è saputo che il supermercato è rimasto aperto dopo la morte dell’uomo, che era tra l’altro un promotore delle vendite della struttura.

Pq não to vendo ninguém comentar sobre o caso do Sr. Moisés??? Ele sofreu um mal súbito enquanto trabalhava na loja do Carrefour da Torre, em Recife-PE. Apenas esconderam o corpo para nenhum cliente ver e MANTIVERAM A LOJA ABERTA. pic.twitter.com/g4qXXylVPd — Gabezera (@GabizaChaves) August 18, 2020

La risposta di Carrefour

La filiale brasiliana del gruppo francese Carrefour ha diffuso nelle ultime ore un comunicato con una richiesta di scuse per il modo in cui è stato gestito il caso.

“Carrefour si scusa per il modo inadeguato in cui è stata trattata la morte triste e inattesa del signor Moisés Santos, vittima di un attacco cardiaco, nel negozio di Recife (Pernambuco).