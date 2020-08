Benedetta De Luca: “Non sarà una disabilità a limitare il mio amore infinito per la vita!”

View this post on Instagram

Qui sono io a pochi giorni di vita, un gesso fin sopra la vita, tanta sofferenza ma un sorriso luminoso, perché ero già grata alla vita,seppur così piccola. Sono nata con una malattia rara, tanti interventi chirurgici e oggi sono qui, seppur seduta sulla mia carrozzina a poterne parlare. Perché vi dico questo? Perché vorrei potervi trasmettere tanto coraggio, so cosa significa essere privati della libertà, so cosa significa dover rimanere in casa per tanto tempo, guardare scorrere la vita da dietro le quinte. Ho trascorso quasi 12 anni della mia vita tra ospedali e casa, tanti compleanni festeggiati da sola, tanti carnevale mascherata in casa e vedere i bambini mascherati da dietro le finestre, tanti mesi in cui l’unico svago era affacciarmi all’univa finestra della mia stanza dell’ospedale, se il dolore e il filo della flebo me lo consentiva. Ma ho sempre cercato di nutrire la mia anima e la mia mente, sognando, progettando, creando il mio futuro. Ed è per questo che appena la salute me lo permette vivo appieno la vita, assaporando ogni attimo. Da un semplice ma romantico tramonto in riva al mare,ad un abbraccio di un amico, ad un bacio della mamma. Niente è scontato. E sono certa che se adesso noi tutti collaboriamo, lo faremo per il nostro bene e per il bene dell’intera collettività, per aiutare i nostri eroi medici a fare il loro lavoro e soprattutto ne usciremo diversi, valorizzeremo di più il mondo intorno a noi e, credetemi, sarà bellissimo ❤️ vi lascio con la foto di una me tanto, troppo piccola con un macigno di sofferenza enorme ma con un sorriso capace di cancellare ogni avversità. Ecco, è così che dovremmo affrontare tutti questo momento.