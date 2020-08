Vittorio Gassman recita la preghiera di San Bernardo alla Madonna (VIDEO)

Nel Canto XXXII del Paradiso, san Bernardo illustra a Dante la disposizione dei beati nella rosa celeste, spiegando che la diffusa presenza di bambini fra i beati è frutto non del loro merito ma della grazia divina.

Wikipedia | Domena publiczna San Bernardo (1090-1153). 20 agosto.Abate di Chiaravalle, monaco borgognone, grande riformatore dell'ordine cistercense e della Chiesa medievale. «Il primo dovere dell'uomo che vuole praticare la sapienza sta nel vedere ciò che è, ciò che c'è in lui, sotto e sopra di lui, di fianco a lui, davanti e dietro a lui. Questa considerazione, ben fatta, produce eccellenti frutti: il disprezzo di sé, la carità verso il prossimo, il disgusto del mondo, l'amore di Dio».

Bernardo, poi, indica al poeta alcune delle più eccelse anime della rosa, affermando infine la necessità di invocare l’intercessione della Vergine affinché Dio conceda a Dante l’altissimo privilegio di figgere lo sguardo nella Sua mente. E dedica questa preghiera a Maria, recitata, in questo video, dal celebre Vittorio Gassman.

Due momenti

La preghiera si articola in due momenti: lode (o elogio), e invocazione (o supplica). Nella prima, si ha l’elogio alla Vergine, come creatura più alta nella gerarchia umana e religiosa; mentre nella seconda, si ha una autentica supplica perché ottenga, per il poeta, da Dio la grazia della suprema visione e della liberazione da ogni ricaduta di peccato.

Preghiera

“Vergine madre, figlia del tuo Figlio, Umile ed alta più che creatura, Termine fisso d’eterno consiglio. Tu se’ colei che l’umana natura Nobilitasti sì, che il suo Fattore Non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l’amore Per lo cui caldo nell’eterna pace Così è germinato questo fiore. Qui se’ a noi meridïana face Di caritate; e giuso, intra i mortali, Se’ di speranza fontana vivace. Donna, se’ tanto grande e tanto vali, Che, qual vuol grazia e a te non ricorre, Sua disïanza vuol volar senz’ali. La tua benignità non pur soccorre A chi domanda, ma molte fiate Liberamente al domandar precorre. In te misericordia, in te pietate, In te magnificenza, in te s’aduna Quantunque in creatura è di bontate!” (Paradiso, XXXIII, 1-39).

