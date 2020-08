La sorprendente storia della Grande Bibbia di Chiaravalle

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

2.400 pagine in sei volumi

Percorrendo le sottili pagine della Grande Bibbia di Chiaravalle, ornata da siffatti capilettera, come non immaginarsi anche solo per un istante i monaci che dedicano lunghe ore di intere vite alla copia delle Sante Scritture? Come non immergersi nella formidabile avventura che fu quella delle abbazie cistercensi? Quella di Clairvaux, in particolare, fu fondata nel 1115 da Bernard de Fontaines, quello che il mondo avrebbe conosciuto per sempre come Bernardo di Chiaravalle, il quale l’avrebbe retta fino alla morte (1153). Essa è la terza figlia di Cîteaux, uno dei grandi centri monastici della cristianità medievale, da cui dipendevano alla fine del Medioevo 530 altre abbazie in tutta Europa. I monaci di Chiaravalle non abbattono alberi nella foresta e non vanno nei campi per la mietitura: lavorano nell’abbazia, nello scriptorium, non lontano dalla chiesa abbaziale in cui devono recarsi sette volte al giorno per cantare i salmi. Essi vi copiano e ricopiano instancabilmente i libri santi e le grandi opere della letteratura classica, testi greci e latini. Se la tradizione benedettina vuole che la calligrafia sia ricca d’oro, di disegni e di colori, Bernardo di Chiaravalle sarebbe intervenuto per proporre un nuovo stile, chiedendo che i manoscritti traducessero graficamente l’ascesi della condizione monastica.

È in questo contesto che fu completato verso il 1160 il libro più bello e più monumentale di Chiaravalle: la Grande Bibbia. Composta di sei volumi e di 2.400 pagine, essa ha richiesto per essere realizzata circa 600 pelli ovine intere (il “folio” ricavato da una pelle veniva piegato soltanto in due, quindi ogni pelle realizzava “soltanto” quattro pagine di manoscritto). La sua originalità però non si ferma alle dimensioni perché, conformemente alle prescrizioni di san Bernardo e in rottura con lo stile miniaturistico romano tradizionale, essa è un puro esempio di “stile monocromo”. Niente oro né rappresentazioni figurative (uomini, animali, mostri…) in queste pagine: sono invece privilegiati i motivi geometrici, vegetali e soprattutto la monocromia. E così le 160 capitali maiuscole che fanno da capilettera di paragrafi sono tutte di un solo colore (ciascuna): rosso, verde o (principalmente) blu. Le lettere decorate costituiscono vere opere d’arte: gli artisti che le hanno realizzate hanno inventato una grande varietà di decorazioni gemoetriche e floreali, in gradazioni molto ricercate e sottilmente applicate.

Dopo la morte di san Bernardo, nel 1153, i suoi successori avrebbero proseguito l’opera del fondatore facendo della biblioteca di Chiaravalle, in meno di un secolo, una delle più grandi d’Occidente. Essi sarebbero però tornati, poco a poco, a una decorazione più ricca dei loro manoscritti. Confiscati all’Abbazia durante la Révolution, cinque dei sei volumi originali sono stati da allora ritrovati, e gli archivi e la biblioteca di Chiaravalle hanno potuto digitalizzarli nel 2015 in occasione dei 900 anni dalla fondazione dell’Abbazia. Essi possono quindi essere scoperti sul sito della biblioteca virtuale. Una bella occasione per familiarizzarsi con questo capolavoro e toccare con mano l’incredibile creatività dei monaci copisti.

[traduzione dal francese a cura di Giovanni Marcotullio]