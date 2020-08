4 preghiere per chiedere la guarigione fisica di se stessi o di una persona cara

Preghiere per la guarigione fisica di se stessi o di una persona cara. Ne riportiamo quattro, estratte da “La preghiera di guarigione interiore e fisica” (edizione Segno) di

di padre. Emiliano Tardiff

Grazie per i malati che stai guarendo ora, grazie per quelli

grazie, Gesù, per tutto quello che farai per me e per ciascuno

Ora, Signore, ti chiedo d’aver compassione di me. Visitami per il tuo vangelo,

per essere venuto da me,

e in ciascuno di noi che crediamo in te.

re confidenza solo in te. Per questo, avvolto dal tuo amore e dalla tua potenza,

di padre Beppino Cò

(Tracciare sulla fronte del figlio malato un segno di croce con olio benedetto o con acqua benedetta).

desidero non pensare solo a me, ai miei dolori e alla mia malattia, ma ho scoperto il mondo intorno a me così esteso, con tutti coloro che oggi, in un modo o in un altro, soffrono a causa di qualche infermità: nelle proprie case o negli ospedali, nella solitudine o in compagnia, con la forza della fede o resi deboli dall’assenza di Dio.

Signore Gesù, amico mio,

Signore, oggi voglio pregarti per loro. Voglio dirti che solo ora, con la tua amicizia, comincio a scoprire il misterioso le- game di amore che mi unisce a tutti gli uomini, ma in modo speciale a chi è infermo.

In questa misteriosa unione ci sei tu, con il tuo dolore e la tua passione, la tua morte e la tua risurrezione. I miei fratelli e io, infermi, siamo uniti a te, al tuo dolore, al tuo amore, alla tua misericordia.

Per questo incomincio a comprendere che per te la sofferenza ha un nuovo senso: siamo compartecipi al tuo dolore.

Ti prego per i miei fratelli infermi: dona loro forza e fede, pazienza e speranza. Che incontrino la tenerezza e le attenzioni dei loro cari.

Che scoprano il valore della sofferenza unita alla tua.

Che la solitudine non offuschi tutto ciò, ma possano invece scoprire i segni della tua misericordia e della tua amicizia, tu che sei apostolo e maestro del dolore.

Amen!