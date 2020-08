La confessione mi ha risvegliato e risanato: che bella mazzata!

Ahhhh… che bella mazzata! Una di quelle cheSono andato a confessarmi al Santuario (a Fontanellato), dai Cani del Signore. E niente, si confermano gli unici che tengono il livello del mio direttore spirituale, P. Mario, che purtroppo è stato trasferito lontano e mi ha lasciato orfano e indifeso, in preda alle seduzioni del mondo e delInsomma, per farla breve, stamattinaMi ha ascoltato in silenzio, ad occhi chiusi. Tanto che fra me e me ho pensato: “vabbé, tanto vale lo stesso anche se dorme”. Invecequando ha aperto gli occhi mi ha fulminato e quando ha parlato è andato dritto a quelle 3/4 corde che forse manco io riesco a trovare. Che cosa non fa l’esperienza unita all’erudizione (eh sì, m’è capitato un Domenicano esperto pure d’interpretazione dei sogni, che manco un analista navigato…), il tutto innestato in una fede luminosa. E che rigenerazione, quando non solo si passa per il Sacramento, ma si trovano anche le opportune parole umane.Ah no, spetta: io non credo nella fortuna. Vabbé, ci siamo capiti.

