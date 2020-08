Fratel Étienne, rapper domenicano

Va’, io ti mando: per la mia grazia, parla di me.

Ti darò la fede, ti guido, sono con te.

Tutto un sorriso, le rime che s’inanellano con brio, frate Étienne, domenicano della provincia di Tolosa, non ha avuto bisogno che di una base, un microfono e un leggio per scatenare un ingorgo sui social network.

In questo video rilanciato dalla pagina Prædicatio, destinata a studenti e giovani professionisti, il religioso interpreta con talento un breve brano ispirato quasi alla lettera al libro di Geremia, e che ricorda nel ritmo il celebre successo What’s the difference del Dr. Dre. In appena dieci giorni frate Étienne ha capitalizzato già più di 1.100 condivisioni e quasi 70mila visualizzazioni. Niente male, se si pensa che la canzone è tratta da un testo scritto quasi 2.600 anni fa!