Cosa fare quando ci si sente non realizzati e perduti quando si è single?

Se vi sentite perduti, frustrati o solo stanchi di essere single, voglio ricordarvi che non c’è niente di male nel fatto di sentirvi in questo modo. Non siamo stati creati per stare da soli. È un dato di fatto che gli esseri umani si sentano realizzati al massimo quando sono in relazione con altre persone, soprattutto quando le servono.

Non solo. Gli esseri umani anelano ad essere intimamente conosciuti e compresi. Il matrimonio è un rapporto in cui abbiamo in modo particolare l’opportunità di essere intimamente noti e amati, avendo al contempo costanti opportunità di servire l’altro.

Se attualmente siete single e non avete rapporti in vista, la vita può sembrare piuttosto arida. Magari già vi sembrava impossibile poter incontrare qualcuno con cui voler trascorrere il resto della vita e ora ci si è messa anche la pandemia. Ecco qualcosa di cui tener conto quando si combatte la frustrazione del fatto di essere single.

1 I vostri sentimenti sono legittimi

La maggior parte di noi è chiamata al matrimonio. Quando questa è la vocazione alla quale pensiamo di essere chiamati, è quantomeno frustrante non trovare il partner adatto. Il fatto che non siate sposati in questo momento non significa che non lo sarete mai, ma quando tutti intorno a voi sembrano felicemente sistemati e aver trovato la propria vocazione il dolore si fa più pronunciato.

2 Avete un valore e una dignità indipendentemente dal vostro stato civile

Indipendentemente dal vostro stato di vita, siete chiamati alla santità, e questa chiamata è più importante della vostra vocazione specifica, qualunque sia. E allora, se trovare un coniuge e vivere la vocazione matrimoniale rende certamente più tangibile la vostra chiamata alla santità, è possibile condurre una vita piena, completa e santa anche senza di essa.

I santi ci offrono dei buoni esempi di questo. Santa Margherita Bays era una sarta svizzera che non si è mai sposata ed è diventata religiosa professa. Ha dedicato la sua vita all’insegnamento del catechismo ai bambini e a servire i poveri quando non lavorava. Pier Giorgio Frassati si innamorò di un’amica, Laura, ma decise di non sposarla per il bene più grande della sua famiglia. Innumerevoli altri hanno combattuto la buona battaglia e hanno raggiunto l’obiettivo senza un coniuge al proprio fianco.