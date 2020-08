Ludovica Nasti, Lila de “L’amica geniale”: la leucemia, la fede e i pellegrinaggi a Medjugorje

View this post on Instagram

Scalare la montagna mano nella mano con te non mi fa paura .. abbiamo scalato Montagne della nostra vita molto più difficili ❤️ Mamma volevo dirti grazie .. grazie per la forza che mi trasmetti grazie per essermi sempre accanto grazie per non avermi fatto sentire mai sola .. Te ne sarò per sempre grata❤️ #ioete#forza#amore#coraggio#medjugorje