5 santi e beati da pregare in estate

1 A chi va in campeggio

Dopo mesi di isolamento, non sorprende che molti abbiano optato per trascorrere l’estate in mezzo alla natura (nei Paesi in cui è permesso e prendendo le misure precauzionali del caso). Se vi accingete a scalare le montagne o a fare delle passeggiate, invocate Pier Giorgio Frassati, un appassionato di alpinismo che percorreva la periferia di Torino per portare cibo, abiti e altri viveri alle famiglie più bisognose. Vi aiuterà non solo a camminare, ma anche a farlo a livello non soltanto fisico, ma spirituale.

2 Per i vostri barbecue

San Lorenzo è il santo patrono di tutti i cuochi, soprattutto di quelli che cucinano alla griglia, visto che è stato martirizzato sulla graticola. Si dice che dopo qualche minuto in cui bruciava vivo abbia detto a uno dei suoi aguzzini: “Da questo lato sono cotto. Giratemi dall’altro”. Per questo soprattutto in Italia, quando si cuociono gli hamburger o qualsiasi altro tipo di cibo alla griglia, si invoca San Lorenzo perché la carne non si bruci.