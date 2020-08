Vi sentite giù? Provate questi rimedi spirituali di un santo!

Spesso, quando siamo scoraggiati, è difficile mantenere la fiducia. Oltre a cercare l’orientamento medico adeguato quando necessario, a volte tutto ciò di cui abbiamo bisogno è cercare il consiglio dei santi e vedere come hanno affrontato la depressione.

San Francesco di Sales ha scritto molto sulla depressione nella sua Introduzione alla Vita Devota, e aveva vari rimedi specifici che riteneva utili per combatterla.

Il primo rimedio che suggerisce è la musica religiosa:

“Fate uso di inni e canti spirituali; molte volte hanno frustrato il Maligno nei suoi inganni, come quando lo spirito maligno che possedeva Saul è stato scacciato dalla musica e dalla salmodia”.

In secondo luogo, suggerisce di distrarci con attività che ci permettano di distogliere la nostra mente da qualsiasi cosa ci stia tormentando:

“È anche bene occuparsi con lavori esterni, con tutta la varietà che possa portarci a sviare la mente dalla questione che la opprime, e a rallegrarci e illuminarci, visto che la depressione in genere ci rende secchi e freddi”.

In terzo luogo, San Francesco di Sales raccomanda di pregare spesso Gesù crocifisso:

“Usate atti esteriori di fervore, anche se sul momento è difficile; abbracciate il vostro crocifisso, stringetelo al petto, baciate i piedi e le mani del vostro amato Signore, alzate le mani e gli occhi al cielo e gridate a Dio con preghiere di amore e fiducia”.

Infine, confidate i vostri sentimenti a un direttore spirituale:

“Esponete al vostro confessore o direttore tutti i sentimenti, i pensieri e le ansie derivanti dalla vostra depressione, con tutta l’umiltà e la fedeltà; cercate la compagnia di persone dalla mentalità spirituale”.

Al di sopra di tutto, lottate contro la tristezza e non cedete ad essa. Cercate un trattamento per la depressione, perché questo male ostacola la vostra vita quotidiana e i vostri rapporti. Offrite la vostra lotta come parte per unirvi alle sofferenze di Gesù.

Dio vuole la pace del nostro spirito, e se torniamo a Lui e cerchiamo l’aiuto di cui abbiamo bisogno Egli risponderà a Suo modo.