Concludete la vostra giornata chiedendo il perdono di Dio!

Non sempre ci piace ammetterlo, ma commettiamo ogni giorno degli errori. Alcuni di noi ne sono chiaramente consapevoli, mentre altri riconoscono raramente ciò che hanno fatto di sbagliato. In qualunque caso, la chiave per una vita spirituale proficua è la capacità di ammettere i propri errori e chiedere il perdono di Dio.

Un modo efficace per “tenerci d’occhio” è svolgere un esame di coscienza serale, riflettendo alla fine della giornata su ciò che è successo e su quello in cui abbiamo fallito.

È un esercizio spirituale sano da compiere ogni giorno, e ci aiuta a capire in quali settori dobbiamo migliorare.

Ecco una breve preghiera tratta dal Golden Manual da poter aggiungere alle nostre preghiere serali per cercare di condurre una vita cristiana migliore: