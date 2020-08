10 santi che provano che la grazia di Dio è più grande del nostro peccato (FOTO)

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

di Becky Roach

Avete mai sentito dire a qualcuno “Il mio peccato è troppo grande perché Dio lo possa perdonare?” O forse lo avete pensato voi?

È una bugia a cui il diavolo vorrebbe farci credere, ma la verità è che nessun peccato è più grande dell’amore, della misericordia e del perdono di Dio, che effonde la Sua bontà su ogni peccatore pentito.

“Ma non sai cos’ho fatto. È davvero, davvero negativo…” Sì, è vero che non so cosa hai fatto, ma Dio sicuramente sì, e ti ama nonostante i tuoi errori passati. Dio vuole sempre che troviamo la via per tornare a Lui, indipendentemente da quando ci siamo allontanati dai Suoi progetti.

Visto che Dio vuole che confidiamo nella Sua misericordia, ci ha dato molti esempi del Suo perdono. Nella Bibbia ci sono vari personaggi che hanno peccato gravemente, ma poi si sono pentiti e sono andati avanti facendo grandi cose per Dio. Ci sono anche santi che sono stati assassini, ladri e prostitute prima di trovare il Signore. La loro storia ci prova che Dio è fedele alla Sua Parola.

Le storie della vita di questi santi possono incoraggiarci sul fatto che Dio vuole che andiamo da Lui, non che Lo rifuggiamo, indipendentemente dal peccato che abbiamo commesso nella vita.