Don Cosimo Schena, il “Poeta dell’Amore” influencer su Spotify e Facebook

Si chiama Don Cosimo Schena, è un prete brindisino, ma il suo soprannome è “Poeta dell’Amore”, ed è la nuova rivelazione di Spotify.

Un passato da scout

Don Cosimo, che oggi svolge il suo ministero pastorale a Mesagne (Br) ed è assistente scout, solo due anni fa ha avuto l’intuizione di pubblicare tutti i suoi componimenti in formato audio, interpretati personalmente, ma ha riscosso un enorme successo, e sta spopolando con le sue poesie in musica.

In pochissimo tempo il “poeta dell’amore” ha superato gli 85.000 fan su Facebook, 16.000 su Instagram, 7.000 su Twitter, 6.000 su Spotify e 1.500 su YouTube. Canali che don Cosimo utilizza con le sue riflessioni, preghiere e poesie. Per non parlare degli oltre tre milioni di streams che ha registrato su Spotify con i suoi brani musicati e recitati con la sua stessa voce (Brindisi Report, maggio 2020).

Per ascoltare le poesie di Don Cosimo, questo è il link Spotify. Il link del profilo facebook è Cosimo Schena Il Poeta dell’Amore.

Poesie e canzoni

Nel 2018 ha pubblicato diverse raccolte di poesie: “Sussurri”, “Sussurri di un’anima” e “Soffio verso il cielo”, nel 2019 “Impronte di cuore“. Tutto il ricavato don Cosimo lo utilizza per aiutare famiglie che non riescono ad arrivare a fine mese (La Gazzetta del Mezzogiorno, ottobre 2019).

L’ultimo successo

Nel 2020 la nuova poesia del sacerdote brindisino si chiama “Insieme a te” e segna la nascita di una collaborazione artistica tra il prete, poeta e influencer, star acclamata dei social e il famoso musicista statunitense Kevin MacLeod, un nuovo duo artistico tra l’Italia e gli Usa, tra il religioso poeta di Brindisi e l’autore di quasi mille colonne sonore per film.