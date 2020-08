Ratzinger non corre pericolo di vita. “Migliora il fuoco di Sant’Antonio”

Migliorano le condizioni di salute del papa emerito Benedetto XVI, 93 anni, che da alcune settimane soffre di una irritazione cutanea al viso (fuoco di Sant’Antonio). A riferirlo è il suo segretario particolare, mons. Georg Gaenswein, che ha lasciato Roma per un periodo di vacanza nella natia Foresta Nera, in Germania.

“La malattia sta diminuendo”

«La malattia sta diminuendo», ha detto Gaenswein che si è intrattenuto con un giornalista del Suedkurier a conclusione di un evento culturale a Banndorf.

Joseph Ratzinger ha iniziato a soffrire del fuoco di sant’Antonio di ritorno dalla Baviera, dove si era recato a sorpresa a inizio luglio per salutare il fratello maggiore in fin di vita, effettivamente morto una decina di giorni dopo.

Dolore dopo la morte del fratello

«Il dolore è arrivato dopo la morte del fratello», ha detto il presule tedesco. «E’ una malattia molto dolorosa ma non porta alla morte», ha detto Gaenswein. La metà destra del visto è stata particolarmente colpita dall’irritazione, ha riferito il segretario particolare del papa emerito, ma «la somministrazione dei farmaci è stata ridotta da tra a quattro giorni». «E’ un dolore che non auguro al mio peggior nemico», ha detto Gaenswein (Askanews, 11 agosto).

AP/Associated Press/East News

La nota della Sala Stampa vaticana

Le dichiarazioni del segretario del Papa emerito seguono quelle della sala stampa vaticana, che aveva tranquillizzato dopo le notizie circolate sulla stampa tedesca, e riprese da molti giornali e tv in tutto il mondo, secondo cui Ratzinger era grave.

«Secondo quanto riferito dal Segretario personale, monsignor Georg Gänswein, le condizioni di salute del Papa emerito non destano particolare preoccupazione, se non quelle per un anziano di 93 anni che sta superando la fase più acuta di una malattia dolorosa, ma non grave», si leggeva in un comunicato della sala stampa vaticana.

