Bambini e Covid-19: quali sono le misure di prevenzione realmente efficaci?

MASCHERINE

Il Ministero della Salute ha stabilito che la mascherina deve essere indossata dai bambini dai 6 anni in su. Ma è possibile indossarla già dai due anni di età.

Per essere efficace, la mascherina deve coprire ampiamente il naso e la bocca per essere fissata dietro le orecchie o la testa. Bisogna però fare attenzione alla loro forma, evitando di usare mascherine troppo grandi e scomode per il viso del bambino.

Un bambino all’aria aperta deve indossare la mascherina per giocare solo nel caso in cui non riesca a mantenere una distanza di almeno 2 metri dagli altri.

È importante anche che il bambino si lavi subito le mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica se tocca superfici dove si sono già poggiate le mani degli altri (ad esempio giochi o attrezzi per i giochi).

Come gli adulti, i bambini sono tenuti ad indossare la mascherina nei luoghi in cui potrebbero avere difficoltà a rispettare la distanza di sicurezza, specie se chiusi, come ad esempio negozi, supermercato, sala di attesa del medico.

È da ricordare che se i bambini vanno a trovare i nonni, è più sicuro che indossino la mascherina.

DISTANZIAMENTO SOCIALE

Mantenere una distanza minima di un metro – meglio due – quando si è in contatto con altre persone.

LAVAGGIO DELLE MANI

Lavare le mani più frequentemente possibile usando acqua e sapone o un disinfettante per le mani a base di alcol.

ISOLAMENTO IN CASO DI SINTOMI

Restare in casa quando si hanno sintomi come febbre, mal di gola, raffreddore, tosse, difficoltà a respirare, perdita di gusto e olfatto.

COSA FARE QUANDO SI HANNO SINTOMI?

Quando possibile, tossire o starnutire nel gomito oppure in un fazzoletto usa e getta che dovrà essere immediatamente buttato in un contenitore con un coperchio.

I VACCINI

Nei laboratori di tutto il mondo si stanno intensificando gli studi per identificare un vaccino sicuro ed efficace in grado di prevenire la malattia COVID-19. Una recente pubblicazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) elenca ben 133 candidati vaccini in diversi studi in tutto il mondo. Quasi tutte le sperimentazioni in corso sono ancora in una fase ‘pre-cli nica’, quindi molto preliminare. Dieci vaccini sono invece in fase di studio clinico sull’uomo, ma, nella migliore delle ipotesi, non saranno disponibili in commercio prima di qualche mese.

