Le 10 richieste che dovreste includere nelle vostre preghiere

Le preghiere cattoliche sono in genere piene di richieste. Solo nel Padre Nostro ce ne sono 7:

– sia santificato il Tuo nome;

– venga il Tuo regno;

– sia fatta la Tua volontà;

– dacci oggi il nostro pane quotidiano;

– rimetti a noi i nostri debiti;

– non indurci in tentazione;

– liberaci dal male.

Al di là di queste intenzioni esplicite in ogni preghiera, dobbiamo presentare la nostra riconoscenza e le nostre richiste personali a Dio. Possiamo chiedere salute, protezione, lavoro… Le nostre richieste di soccorso a Dio sono molte, e non sempre ci sono formule al riguardo.

Nel suo blog, il professor Felipe Aquino ha pubblicato un articolo con suggerimenti di richieste che tutti i cristiani dovrebbero includere nelle loro preghiere. Eccoli:

1. Che dal mattino possiamo sentire il Suo amore, perché la Sua gioia sia la nostra forza per tutta la giornata;

2. Che Dio espella dal nostro cuore le tenebre del peccato e ci faccia raggiungere la vera Luce, che è Gesù Cristo;

3. Che Dio ci dia la comprensione dei nostri doveri e la forza di rispettarli;

4. Che Dio renda la nostra vita un continuo sacrificio di lode;

5. Che possiamo sempre custodire i Suoi Comandamenti, perché per la forza dello Spirito Santo Egli resti sempre in noi e noi in Lui;

6. Che Dio ci doni la Sua sapienza eterna, perché questa ci accompagni sempre o diriga i nostri desideri, i nostri pensieri e le nostre opere;

7. Che Dio non permetta che oggi siamo motivo di tristezza per chi vive con noi, ma causa di gioia per tutti;

8. Che Dio illumini le profondità del nostro cuore perché non sia preda di desideri oscuri;

9. Che siano graditi a Dio il canto delle nostre labbra e la voce della nostra anima, e che questa arrivi a Lui;

10. Che su di noi scenda la Sua grazia come in Lui speriamo con fede e gioia.