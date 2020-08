Conoscete queste splendide statue cattoliche che si trovano sott’acqua?

Per secoli i cattolici hanno usato le statue e l’arte in generale come mezzo per condividere la propria fede e rendere omaggio alla Sacra Famiglia di Dio. Se la maggior parte di noi è abituata a vedere le statue cattoliche in chiese o santuari, pochi sanno che alcuni monumenti in onore di Cristo o della Vergine si trovano sott’acqua. Dal Cristo degli Abissi della Florida all’omonimo italiano, ecco quattro statue straordinarie:

1. Cristo degli Abissi, Italia

Questa statua bronzea alta quasi due metri e mezzo è stata deposta in mare a San Fruttuoso nel 1954. È stata scolpita da Guido Galletti per onorare la memoria di Dario Gonzatti, sommozzatore cattolico morto lì nel 1947, e mostra Cristo con le braccia aperte verso il cielo mentre offre una benedizione di pace.

2. Cristo degli Abissi, Florida, Stati Uniti

Una copia del Cristo degli Abissi italiano è stata posta sott’acqua nel 1965 nel John Pennekamp Coral Reef State Park, a Key Largo, come dono alla Underwater Society of America da parte del produttore di attrezzatura subacquea Egidio Cressi. Gli amanti delle immersioni possono ammirare facilmente la cima della statua, situata a 3 metri sotto la superficie.