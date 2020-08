La Vergine che si illumina durante le esplosioni di Beirut

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

L’eco delle terribili esplosioni che il 4 agosto hanno sconvolto Beirut continua a ripercuotersi in tutto il mondo, e molte delle immagini provenienti dalla capitale libanese sono davvero catastrofiche.

Ce ne sono però anche altre, che riempiono di sorpresa e lasciano senza parole, come quella che potete vedere in questo video riprodotto dall’account dei Maroniti per gli ispanofoni:

Imagen de la Virgen en Ashrafieh en el momento de la explosión … !Oh Madre, salva al Líbano! 🇱🇧 Nota: video tomado durante la misa que se trasmitía por internet a causa del coronavirus. pic.twitter.com/dZJBW7Rk7a — Maronitas (@maronitas_es) August 4, 2020

Si è potuto assistere a quanto accaduto ad Ashrafieh, uno dei più antichi quartieri cristiani dell’est di Beirut, in cui alla fine si può vedere la Vergine illuminata durante l’esplosione, grazie al fatto che si stava trasmettendo la Messa via Internet a causa del coronavirus.

“O Madre, salva il Libano!”, era la supplica.

Un’altra immagine che in queste ore commuove il Paese è quella che mostra un sacerdote al quale durante la Messa cadono addosso pezzi di parete e di gesso.

Vídeo de la explosión mientras se trasmitía una misa #maronita en vivo en Beirut a causa del Coronavirus.

El celebrante está herido. Aún no hay mas noticias. pic.twitter.com/aleaFKaEsq — Maronitas (@maronitas_es) August 4, 2020

In un momento in cui i morti superano il centinaio e i feriti i 4.000, vale davvero la pena di mettersi in preghiera per questo Paese tanto martoriato.