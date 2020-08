Sesso che rende felici vs sesso che danneggia

Nel consultorio ho affrontato casi di frustrazione nella vita sessuale di coppie che riferendosi alla questione ricorrono all’espressione “fare l’amore”.

Esistono sicuramente delle disfunzioni della sessualità da affrontare e curare, ma è bene chiarire l’errata interpretazione del fatto che l’“amore si fa”, quando ciò che è vero è che nei rapporti intimi l’amore umano “è”.

“È” quando nei rapporti intimi compare l’incarnazione trasparente, nobile e dedita della persona innamorata che può essere dono di sé e accettazione dell’altro. Quando si offre una vera compagnia che nasce dall’onestà contenuta in una relazione trasparente in parole e opere, come sfondo di un’intenzione amorevole incarnata.

Quando mediante l’amore le persone posseggono se stesse per donarsi con ciò che è proprio della loro natura. E quando per la nostra dinamica più eccellente – l’amore – nulla ci dà tanta dignità quanto saperci e sentirci amati.

Per questo nell’espressione della sessualità l’amore autentico si basa sulla conoscenza dei nostri errori e delle nostre debolezze, per sforzarci di anteporre la predilezione della persona amata e l’unione con lei alla tentazione di trasformarla in possesso sottomesso a un io insaziabile.

L’amore “è” quando:

Il sesso si vive all’interno del matrimonio ed è responsabilmente aperto alla vita.

L’amore che si prova per l’altro nasce dal giusto amore per se stessi.

Le persone sono del tutto impegnate nel loro essere senza confondere il piacere legittimo dell’intimità conquistata con la sola passione dell’amore.

Si tratta il corpo del coniuge secondo ciò che è conforme alla condizione e alla dignità della sua persona.