Quando si dice “fashion victim”: ecco a voi 5 abiti killer (FOTO)

Di alcuni, ho già raccontato. Di altri, racconterò. Per oggi, una breve rassegna dei cinque abiti-killer più insospettabili della Storia!

E mica ce ne sono solamente cinque! Stoffe che venivano tinte con sostanze poi rivelatesi tossiche ; accessori che uccidevano gli artigiani causa dei processi chimici dannosi che avevano luogo durante la preparazione: la Storia della moda è tristemente piena di capi d’abbigliamento che – per così dire – si sono macchiati di sangue.

Pauuura, eh?

