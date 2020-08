“Essere diverso è quello che ti rende speciale”

di Nory Camargo

Essere affetti dalla sindrome di Down in una società che giudica e punta il dito contro tutto è molto difficile, e purtroppo i bambini possono diventare molto crudeli quando si trovano davanti a qualcuno che è “diverso”.

Ma perché la prima reazione è il rifiuto? Perché cerchiamo di allontanarci anziché di avvicinarci? Perché anche ai bambini manca la compassione?

Questo video è perfetto per ricordare che tutti valiamo, indipendentemente dal fatto di avere la sindrome di Down, di non avere una gamba o un braccio, dal fatto di avere il colore della pelle diverso o qualche disabilità. Tutti valiamo perché siamo figli di Dio.

Tutti abbiamo una luce propria

Accettare le nostre differenze, la nostra malattia o anche il nostro aspetto fisico non è facile come sembra. Si parla molto dell’importanza di sentirsi sicuri di se stessi, di amarsi per come si è e di avere una buona autostima, ma molto poco del fatto che tutta questa rivoluzione di carità e amore inizia in casa.

Perché è tanto difficile guardare chi è diverso con amore e compassione? Perché è tanto complicato mettersi nei panni dell’altro? Perché è una sfida comprendere che ciascuno ha una luce propria? Quanto è importante non solo sforzarsi di avere più carità nei confronti di chi ci circonda, ma anche allevare figli compassionevoli! Bambini capaci di mettere a tacere lo scherno e di offrire invece una mano, un abbraccio o un sorriso!

Non abbiate paura di essere diversi! Non dobbiamo aver paura di mostrare agli altri chi siamo o di essere i primi a rifiutare la crudeltà. Per Dio siamo tutti uguali, tutti valiamo, tutti brilliamo. Chiediamoci quando è stata l’ultima volta che abbiamo aiutato qualcuno, che abbiamo avuto il coraggio di difendere un’altra persona o di denunciare un’ingiustizia.

