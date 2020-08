Contemplazione per principianti: come calmare i propri pensieri

La contemplazione è una forma di preghiera cristiana che mira a far approfondire l’amore nei confronti di Dio.

Il Catechismo della Chiesa Cattolica ribadisce questo tema quando definisce la contemplazione:

“L’orazione mentale è l’espressione semplice del mistero della preghiera. uno sguardo di fede fissato su Gesù, un ascolto della Parola di Dio, un silenzioso amore. Realizza l’unione alla preghiera di Cristo nella misura in cui ci fa partecipare al suo Mistero” (CCC 2724),

Questo tipo di preghiera è però spesso ostacolato dalle distrazioni e dai nostri pensieri erranti. Può essere difficile contemplare nella preghiera quando tanti pensieri continuano a occupare la nostra mente!

Un modo per calmare i propri pensieri è cogliere il consiglio di Sant’Ignazio di Loyola, il cui semplice suggerimento può porci alla presenza di Dio:

“Per la durata di un Padre nostro, starò in piedi a un passo o due dal posto dove sto per contemplare o meditare: volgendo in alto la mente e pensando che Dio nostro Signore mi guarda e cose simili, farò un atto di riverenza o di umiltà” (Esercizi Spirituali, n. 75).