Finalmente vacanze! 5 buoni consigli per viverle al meglio e senza stress

L’estate è arrivata anche in questo 2020, anno assolutamente speciale a causa deled è tempo di vacanze forse ancora più agognate per, in cui siamo stati impegnati ain una atmosfera surreale da guerra atomica. Abbiamo bisogno di staccare la spina dalla nostra routine quotidiana e dal carico di impegni per rigenerarci in corpo e spirito. L’imperativo è andare finalmente in ferie, ma dove e come quest’anno? Mare, montagna, collina, città d’arte, in Italia o all’estero, in macchina, treno, nave o aereo? Che stress andare in vacanza se non ci poniamo nella prospettiva giusta specie quest’anno! Un articolo comparso sulla rivista Psicologia Contemporanea a firma di Paola A. Sacchetti ci offre qualche suggerimento per vivere al meglio le sospirate ferie.

Dobbiamo comprendere che godere di una buona vacanza consiste essenzialmente nel riuscire ad entrare in uno stato mentale in cui allentiamo i ritmi quotidiani, facciamo cose diverse dal solito, ci rilassiamo maggiormente concentrandoci solo su attività che ci gratificano. Per conseguire ciò non è indispensabile partire per mete remote o trascorrere lunghi periodi lontani dalla propria abitazione: anche passare le ferie nella nostra casa, facendo come dicono gli americani una “staycation”, ma staccando dalle nostre abitudini e disponendoci a nuove esperienze e frequentazioni, possiamo entrare in quella condizione d’animo che ci permette di rigenerarci e di ricaricare le batterie. Non essere schiavi della sveglia al mattino, fare lunghe passeggiate nelle ore fresche, perdersi nella lettura senza dover fare i conti con l’orologio, coltivare intensivamente i propri hobbies o sport preferiti, andare a scoprire la bellezza di piccoli borghi o paesi, possono rappresentare semplici modalità per entrare nella dimensione della vacanza.

Le ferie ci liberano dagli impegni e dalle preoccupazioni di tutti i giorni, ma rischiano anche di far sbiadire o addirittura quasi annullare il nostro dialogo quotidiano con Dio. In questo articolo di qualche anno fa ma sempre valido, trovate alcune indicazioni semplici per coltivare la fede e la gratitudine nei confronti di Nostro Signore anche (e soprattutto) in vacanza, proprio come ci incoraggia a fare il Pontefice. Il 9 luglio del 2017 Papa Francesco durante l’Angelus ha affermato:

Mentre nei mesi estivi cercheremo un po’ di riposo da ciò che affatica il corpo, non dimentichiamo di trovare il ristoro vero nel Signore.

Passiamo in rassegna alcuni consigli essenziali per disporci al meglio a godere di questo meritato riposo.