Una preghiera alla Madonna da recitare a mezzogiorno

Il diplomatico e poeta cattolico francese Paul Claudel ha composto questo testo sulla devozione mariana e sulla semplicità di contemplare Maria senza bisogno di dire una parola:

È Mezzogiorno.

Vedo la chiesa aperta ed entro.

Madre di Gesù Cristo, non vengo a pregare.

Non ho nulla da offrirti, né da chiedere.

Vengo semplicemente a guardarti, Madre.

Guardarti, piangere di felicità,

prendere coscienza del fatto che sono tuo figlio e che sei lì.

Desidero passare un attimo con te

a mezzogiorno, quando tutto sembra fermarsi.

Mezzogiorno!

Voglio essere tuo, Maria, in questo luogo in cui ti trovi!

Non dire nulla, guardare solo il tuo aspetto.

Lasciare che il cuore canti il suo linguaggio.

Non dire nulla, cantare soltanto,

perché ho il cuore pieno di gioia.

Cantare come il merlo che esprime

le sue idee in versi improvvisati.

Perché è mezzogiorno,

perché ci troviamo in questo giorno, nell’oggi!