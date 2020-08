Preghiera di ringraziamento dopo una meditazione fruttuosa

Ci sono occasioni in cui durante il nostro momento di meditazione siamo ispirati da Dio e abbiamo tutte le intenzioni di cambiare alcuni aspetti della nostra vita. Che si tratti di una cattiva abitudine o della pratica di una particolare virtù, ci sentiamo ringiovaniti e pronti ad abbracciare la volontà divina.

A volte, però, questo desiderio può avere vita breve, e quando dobbiamo compiere una scelta torniamo ai nostri vecchi atteggiamenti.

Un modo per combattere questa tendenza è concludere la nostra meditazione fruttuosa con una breve preghiera a Dio, chiedendogli aiuto per implementare i frutti nella nostra vita.

Ecco una breve preghiera di padre Xavier Lasance che può aiutarci a guidare il nostro momento di ringraziamento dopo la meditazione:

“Dio mio, ti offro il mio più sentito ringraziamento per tutte le grazie che hai effuso su di me durante questa meditazione. Perdonami, ti prego, per tutte le negligenze e le distrazioni di cui mi sono reso colpevole. Donami la forza di mettere in pratica le risoluzioni che ho preso. Fortificami, perché d’ora in poi possa praticare diligentemente questa virtù… evitare questa mancanza… compiere questa azione… in tuo onore. Aiutami a mantenere le mie buone risoluzioni, o dolce Vergine Maria, e tu, mio buon angelo custode, ricordamele nel caso in cui dovessi dimenticarle o trascurarle. Amen”.