Pandemia in “modalità sopravvivenza”

Ci sono famiglie che stanno vivendo con uno stress enorme e senza precedenti a causa della pandemia. I bambini non vanno a scuola e non vedono i loro amici, mentre gli adulti cercano di organizzare le tante attività e di risolvere le problematiche economiche, e a volte devono affrontare una situazione di disoccupazione.

Molti hanno adottato la “modalità sopravvivenza”, che consiste in un modo di vivere che reagisce a ciò che succede cercando di trovare una protezione emotiva, finanziaria e spirituale di cui le famiglie hanno bisogno di fronte alle minacce attuali provocate dal Covid-19.

In una prima tappa, la sicurezza e la salute personale sono diventate la preoccupazione principale. La protezione passava per il fatto di rimanere in casa per non diffondere il contagio.

Poi, però, è stato necessario inserire altre modalità di protezione per alleviare l’ansia, la depressione e i conflitti sorti di conseguenza.

Molte di queste reazioni sono state istantanee. Alcuni hanno preso decisione impulsive costretti dalla situazione in cui si trovavano, altri sono rimasti tranquilli in attesa che le cose si incanalassero in una “nuova normalità”, mentre altri ancora hanno provato a sfuggire allo stress concentrandosi su altre cose, come fare acquisti o trovarsi dei passatempi.

Ciò che è certo è che quando è stata dichiarata la pandemia c’è stato un momento di inflessione.

Si è scatenata la paura per la diffusione di un virus senza cura e il caos di fronte a cambiamento generalizzato di progetti, paralisi delle attività, discussioni sul decision making e presenza di azioni a detrimento della propria salute come l’aumento del consumo di alcool e di altre sostanze pericolose in molti Paesi.

La crisi, però, non ha provocato solo aspetti negativi, perché ha fatto anche emergere una serie di temi meno superficiali presenti nel cuore umano, come la presa di coscienza dei valori, della vulnerabilità della salute fisica, dei limiti del potere, di ciò che è importante nella vita, della visione della morte e del posto che occupa Dio.

Si è aperta un’opportunità per riflettere e reindirizzare il cammino, recuperare l’unione familiare e cambiare lo sguardo dell’essere umano verso un mondo più solidale e compassionevole, compiendo un passo dall’arroganza all’umiltà, dall’avidità alla gratitudine e dal beneficio proprio a prendere in considerazioni le necessità altrui perseguendo un benessere globale.