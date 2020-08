Sci, messali, vinili… in mostra centinaia di oggetti di Karol Wojtyła

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

Inaugurata nell’anniversario della morte del papa polacco, il 2 aprile, la mostra Pastore proposta dal museo dell’arcidiocesi di Cracovia presenta per la prima volta centinaia di effetti personali di Karol Wojtyła, il futuro papa Giovanni Paolo II. Alcune centinaia di oggetti risalenti alla sua vita di prete, vescovo, arcivescovo e poi cardinale.

Se tutti questi oggetti raccolti costituiscono un affresco commovente e appassionante della vita del grande santo, la sua presenza è quasi palpabile. Infatti gli oggetti si trovano semplicemente… a casa sua, nello studiolo situato in via Kanonicza 19, nel cuore della città vecchia, dove da prete era stato dal 1951 al 1958. È pure qui che ha scritto, tra l’altro, la sua tesi di abilitazione e i primi libri. È qui che aveva l’abitudine di ricevere gli amici e gli studenti di cui era cappellano.

Tra i suoi oggetti personali si trova un grammofono per i dischi in vinile, una scrivania con il top in marmo (più tardi avrebbe raccontato che, lavorandoci per ore, glie ne dolevano i gomiti), dei cappelli, una valigetta da viaggio, degli sci, una macchina da scrivere… Ci sono anche degli appunti personali scritti a mano in margine al suo messale, nonché numerosi altri testi.

L’angolo della preghiera di Giovanni Paolo II

Un inginocchiatoio, un tavolino e una sedia… ecco l’angolo della preghiera di Karol Wojtyła. Questi tre mobili mostrano che il futuro papa Giovanni Paolo II lavorava pregando e pregava lavorando. L’uomo di cui si diceva che fosse “un blocco di preghiera” è vissuto tutta la vita immerso in Dio, in ogni istante del suo quotidiano.

Scoprite in immagini gli effetti personali del futuro san Giovanni Paolo II:

La mostra resterà allestita fino al 26 dicembre 2020

[traduzione dal francese a cura di Giovanni Marcotullio]