Migliori amici con gravi danni cerebrali sfidano tutti i pronostici e si diplomano insieme

La vita è sicuramente piena di sorprese, e ancor di più quando le persone riescono a sfidare tutti i pronostici scientifici per raggiungere più di quello che si sarebbe pensato fosse possibile per loro. Fortunatamente, è il caso dei 18enni Odin Frost e Jordan Granberry.

A entrambi questi ragazzi del Texas (Stati Uniti) erano state date basse possibilità di sopravvivenza alla nascita a causa dei danni cerebrali che avevano subìto, ma loro hanno superato le più rosee aspettative, e questo mese si sono diplomati.

La loro storia è particolarmente dolce, visto che il forte legame che li unisce è nato dopo che si sono incontrati in una scuola per bambini con necessità speciali quando avevano appena tre anni. Sedendo vicini al Wayne D. Boshears Center for Exceptional Programs, i due ragazzi sono diventati inseparabili, anche se non potevano parlare, ha spiegato il papà di Odin, Tim, alla CBS News.

Tim ha anche riferito di come alla moglie sia stato indotto il parto a causa della pre-eclampsia. “È stato un travaglio davvero difficile. Quando [Odin] è nato respirava a malapena”. Dopo aver trascorso due settimane in terapia intensiva a Dallas, dove per caso era stato anche Jordan due settimane prima, la famiglia ha dovuto sopportare tre anni di visite mediche in cui i sanitari hanno dato al figlio appena il 2% di possibilità di sopravvivere.

Jordan aveva vissuto una vicenda simile alla nascita, ed essendo privato dell’ossigeno ha subìto un danno cerebrale. Sua madre Donna ha riferito che i medici pensavano che non sarebbe vissuto più di sette anni.

Entrambi i ragazzi, però, sono andati avanti. A quattro anni Odin ha anche imparato a camminare con delle bretelle, cosa che i genitori non avrebbero mai pensato fosse possibile.

A scuola, anche se entrambi erano non-verbali, sono diventati migliori amici, e la musica era il modo in cui entravano in contatto. “Quando mio figlio ha iniziato a camminare e Jordan no, hanno comunque mantenuto questo legame. Mio figlio cercava di stare in piedi e spingere la sedia a rotelle di Jordan, e stava ogni momento dietro a lui, come a volerlo difendere”.

Le due famiglie hanno stretto molto. La mamma di Jordan, parrucchiera, tagliava i capelli ai bambini con necessità speciali, e ha organizzato un taglio di capelli di famiglia una volta al mese che ha dato l’opportunità a tutti loro di trascorrere del tempo insieme.

Dopo 15 anni sfidando tutti i pronostici, i due migliori amici sono riusciti a diplomarsi. Come ha detto Tim, le famiglie avevano qualche timore all’idea di assistere alla cerimonia per via della pandemia, ma poi hanno pensato “Accade una volta nella vita, permettiamo loro di salire sul palco”.

E così hanno fatto. Accompagnato dal papà, Odin è andato a farsi vedere riconosciuto il suo duro lavoro. Anche se non è riuscito a esprimere verbalmente come si sentiva, Tim ha sentito quanto fosse emozionato mentre gli stringeva la mano. Jordan è salito sul palco subito dopo il suo amico.

“È una cosa che pensavamo non sarebbe mai accaduta. Non pensavamo che sarebbe vissuto… e ora sale sul palco per ricevere il diploma”, ha confessato Tim.

Dopo la cerimonia, i ragazzi si sono seduti insieme per una foto, molto simile a quella di quando si sono incontrati 15 anni fa. Il loro risultato mostra l’importanza dell’incoraggiamento e della devozione delle loro famiglie, e prova che finché c’è vita c’è sempre speranza.