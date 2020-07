Altri 2 milioni di famiglie a rischio povertà: gli effetti economici del Covid

Con l’emergenza provocata dal Coronavirus sono 2,1 milioni in più le famiglie italiane a rischio povertà assoluta . È questa in sintesi la fotografia scattata dal Focus ‘Covid da acrobati della povertà a nuovi poveri. Ecco il rischio di una nuova frattura sociale’ di Censis-Confcooperative che analizza i dati Istat e Svimez su occupazione e reddito.”Sono 2,1 milioni le famiglie con almeno un componente che lavora in maniera non regolare” di queste “1.059.000 famiglie vivono esclusivamente di lavoro irregolare” spiegano i dati. Tra i lavoratori ci sono “2,9 milioni di working poor” e gli irregolari “sono più di 3,3 milioni”.

Nel 2019 le persone in povertà assolutadi cui il 40,5% residente nelle regioni settentrionali e il 45,1% nel Mezzogiorno. Tra gli individui assolutamente poveri, 1 su 4 erano minori (un esercito da 1,14 milioni di persone), mentre gli stranieri quasi 1 su 3 (1,4 milioni). Le persone senza fissa dimora erano stimati in 112 mila, ma l’area dell’indigenza che faceva ricorso agli aiuti alimentari arrivava a comprendere 2 milioni e 700 mila persone. ( SkyTg24

Un milione e 60mila famiglie, il 4,1% delle famiglie italiane, hanno una condizione stabile di precarietà, un ossimoro desolante, fonte di sofferenze, incertezze, ansia. Fonte, soprattutto, di povertà. Un terzo di esse è composta da cittadini stranieri; un quinto ha dei figli minorenni (algidamente indicati come “minori a carico”. Ed è questo il tragico: che sia considerati un carico sulle spalle solo dei genitori; spesso uno solo). Centotrentuno mila famiglie contano su un solo reddito e questo irregolare e altamente incerto.

La concentrazione di queste famiglie è più forte al Sud dove pesa per il 44,2% ma persino al Nord-Ovest conta il 20% del totale e addirittura il motore nordorientale del paese ne ha ben il 14%.

La paralisi quasi totale imposta dal lungo lockdown nel nostro paese ha significato una contrazione generale del reddito,

I giovani tra i più colpiti

Ancora più drammatica la situazione fra le persone con un’età compresa fra i 18 e i 34 anni, per le quali il peggioramento inatteso delle propria situazione economica ha riguardato 41 individui su 100 (riduzione di più del 50% per il 21,2% e fra il 25 e il 50% per il 19,5%). In sintesi, la metà degli italiani (50,8%) ha sperimentato un’improvvisa caduta delle proprie disponibilità economiche, con punte del 60% fra i giovani, del 69,4% fra gli occupati a tempo determinato, del 78,7% fra gli imprenditori e i liberi professionisti. La percentuale fra gli occupati a tempo indeterminato ha in ogni caso raggiunto il 58,3%.