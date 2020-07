La Scuola a settembre? Cambierà così

IL PERSONALE

Durante l’informativa alla Camera fatta ieri dalla, la titolare del dicastero della scuola ha riferito che “A settembre la scuola riparte. Voglio dirlo in quest’Aula e ribadirlo con chiarezza per arrivare a tutte quelle famiglie che ci stanno ascoltando e che spesso sono travolte da toni allarmistici e apocalittici” (). La ministra ha rassicurato che la didattica proseguirà dunque prevalentemente in presenza e che il Ministero sta facendo tutto per garantire che l’emergenza Covid non faccia trovare le classi impreparate. Per questo il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e gli uffici di Viale Trastevere stanno decidendo circa le nuove norme da applicare alla scuola, e stanno ascoltando le richieste dei presidi delle scuole della penisola. Ecco le novità essenziali:

Per evitare gli assembramenti è molto probabile che i presidi saranno costretti a dividere le classi, serviranno dunque più docenti e più personale. La ministra Azzolina ha assicurato: “Abbiamo bandito 78mila posti per assumere nuovi insegnanti. Li espleteremo al più presto per riattivare una macchina concorsuale ferma da troppo tempo, con grave danno per la scuola, che senza concorsi non ha tutti gli insegnanti di cui ha bisogno”, tuttavia secondo le stime, servono altri 85 mila insegnanti e 21 mila collaboratori. Per questo il ministero sta preparando un’ordinanza sull’organico aggiuntivo che sarà dato alle scuole. I fondi saranno dati agli uffici scolastici regionali, che poi li distribuiranno alle scuole in base alle richieste. Il tema del momento però è la fornitura di banchi monoposto: i presidi ne hanno chiesti 2,4 milioni, venerdì va chiusa la gara. Una corsa contro il tempo (Corsera)