Ghjulia, 2 anni, è «nata con un superpotere»

Oggi ha due anni e mezzo: la piccola Ghjulia è arrivata in famiglia come un terremoto. È quel che racconta sua madre Adeline sulla pagina Facebook di Tombée du Nid, un’associazione dedita al sostegno delle famiglie che accolgono bambini affetti da qualche handicap. Prendendo la parola in nome di sua figlia, la madre racconta la loro avventura famigliare, dagli esami prenatali senza alcun allarme alla nascita, quando «i medici pensassero che avessi una marcia in più», fino all’annuncio della sua Trisomia 21.

Mamma aveva capito… Mi teneva fra le braccia e non cessava di ripetermi: «Sei la mia vita, angelo mio, anche con un cromosoma in più ti amerò per tutta la mia vita e ti darò tutto quello di cui avrai bisogno».

Un annuncio difficile in famiglia: «Papà e mamma erano scombussolati, tristi, come se fosse loro cascato in testa il mondo… c’è stata una fase di accettazione». L’incontro con altri genitori di bambini portatori di trisomia li ha molto aiutati e ha mostrato loro «che tutto era possibile».

E la bambina conclude con una nota gioiosa:

I miei genitori dicono che la nostra famiglia si è allargata, ma anche e soprattutto che si è arricchita: vedono la vita sotto un’altra luce, la differenza ha permesso loro di aprirsi agli altri e di ricentrarsi sui veri valori che la vita può offrirci. […]. E poi hanno anche scoperto il mio segreto (l’altro), cioè che sono nata con un superpotere: l’amore, io lo do senza aspettarmi niente in cambio.

[traduzione dal francese a cura di Giovanni Marcotullio]