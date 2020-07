Sacerdote neo ordinato celebra la Messa per la nonna di 98 anni

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

Padre Anthony Ferguson ha commosso migliaia di persone per una fotografia molto speciale che ha pubblicato su Twitter.

Nell’immagine si può vedere sua nonna di 98 anni che assiste alla Messa celebrata dal nipote. Proprio quel giorno la nonna festeggiava il suo compleanno.

La signora ha seguito la celebrazione dalla sua stanza nella residenza per anziani in cui vive, seduta sulla sedia a rotelle.

Padre Ferguson si è posizionato sul terrazzo, e tra nonna e nipote c’era una porta scorrevole di vetro, lasciata aperta solo qualche centimetro perché lei potesse seguire le preghiere.

Il giovane sacerdote è stato ordinato l’11 luglio negli Stati Uniti, e quel giorno la nonna ha seguito l’ordinazione sacerdotale per televisione in streaming.

La nonna di Anthony Ferguson respira grazie a una bombola d’ossigeno, ma ha mostrato un’enorme gioia per il fatto di poter assistere fisicamente a una Messa celebrata dal nipote in piena pandemia.

I messaggi su Twitter celebrano l’emozione del momento e sono arrivati da Paesi come Filippine, Germania e Messico.

L’amica che lo ha spinto al sacerdozio

Padre Ferguson ha raccontato su Twitter com’è arrivato in seminario: un giorno ha chiesto a un’amica consigli per trovarsi una ragazza, e questa gli ha parlato in modo tale che il mondo gli si è capovolto. Lo ha convinto che la sua vocazione era diventare sacerdote.

Una volta ordinato, Ferguson ha riferito questo fatto e ha incluso una fotografia in cui dà la benedizione alla sua amica, Eileen Bartolozzi, anche lei cattolica.

“Buon compleanno alla mia cara amica @ebartolz”, ha scritto il sacerdote. “Le ho chiesto dei consigli per appuntamenti e lei invece mi ha dato una spinta amichevole e provvidenziale al sacerdozio”.

Eileen ha risposto al tweet: “Esortarti a unirti alla Chiesa è stato il miglior consiglio che potessi darti”.

Esortando altri giovani nella loro vocazione

Padre Anthony Ferguson impiega le reti sociali in modo entusiasta e promuove le vocazioni religiose. In uno dei tweet, lo si vede con due suore ospedaliere di San Paolo e un testo scherzoso in cui “dà il permesso” di diffondere quella fotografia come modo per risvegliare la vocazione in altri giovani.

Fan del caffè e de Il Signore degli Anelli

Padre Anthony si definisce al contempo “sacerdote cattolico che ama Gesù, i mezzi di comunicazione, l’arte, il caffè, Il Signore degli Anelli e le montagne russe”. Quanto all’amore per il caffè, lo condivide con l’amica Eileen.

Circa Il Signore degli Anelli, poche ore prima della sua ordinazione sacerdotale ha detto che l’accompagnamento musicale migliore per quel momento era la colonna sonora de Il Ritorno del Re, il terzo episodio della trilogia.