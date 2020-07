8 versetti biblici che ispirano i bambini ad essere coraggiosi

di Becky Roach

In questo periodo, abbiamo tutti bisogno di un po’ di aiuto extra per avere coraggio. Insegnate ai vostri figli che quando ci circonda la paura possiamo volgerci alla Parola di Dio per trovare la forza. Recitate questi versetti della Scrittura in famiglia e collaborate per memorizzarli!

“Tu, non temere, perché io sono con te; non ti smarrire, perché io sono il tuo Dio”

Isaia 41, 10

“Coraggio, sono io; non abbiate paura!”

Matteo 14, 27

“La paura degli uomini è una trappola, ma chi confida nel Signore è al sicuro”

Proverbi 29, 25

“Vi lascio pace; vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti”

Giovanni 14, 27

“Non te l’ho io comandato? Sii forte e coraggioso; non ti spaventare e non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrai”

Giosuè 1, 9

“Non temere; soltanto continua ad aver fede!”

Marco 5, 36

“Il Signore è la mia luce e la mia salvezza; di chi temerò? Il Signore è il baluardo della mia vita;

di chi avrò paura?”

Salmo 27, 1

“Dite a quelli che hanno il cuore smarrito: «Siate forti, non temete! Ecco il vostro Dio!»”

Isaia 35, 4

“L’amore di Dio ci chiama ad andare oltre la paura. Chiediamo a Dio il coraggio di abbandonarci senza riserve, per poter essere modellati dalla grazia di Dio, anche se non riusciamo a vedere dove quella via possa portarci”

Sant’Ignazio di Loyola

Qui l’articolo originale pubblicato su Catholic Link.