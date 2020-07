Hildegarda di Bingen: «Se uno è triste, la santoreggia lo rallegrerà»

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

chi ha il cuore indebolito e lo stomaco malato deve mangiare spesso questa pianta senza farla cuocere, e le forze gli torneranno. Chi è triste, la santoreggia lo renderà gioioso.

Un rimedio per calmare il mal di pancia

Tra le erbe medicinali, la Santoreggia spicca per numerose virtù. Secondo santa Ildegarda,

La Santoreggia, che si trova abbondante sui cigli dei sentieri mediterranei, è nota pure come Erba di san Giuliano. Ricca di antiossidanti e di minerali come il ferro, il calcio o il magnesio, la Santoreggia possiede numerose virtù medicinali.

Questa erba dà sollievo in particolare al mal di pancia, calma gli spasmi digestivi e permette di equilibrare la flora intestinale in caso si stiano assumendo antibiotici o siano in corso delle gastroenteriti.

Efficace contro stress e fatica

La Santoreggia è poi un eccellente antisettico. In caso di influenza o di mal di gola, se ne raccomanda l’uso in forma di infuso o mediante gargarismi. Essa è poi rimedio efficace contro lo stress e la fatica. Eccellente per ritrovare la forma, sia fisica sia intellettuale.

In cucina, la Santoreggia è una delle “erbe di Provenza”, accanto al timo, al rosmarino e alla maggiorana. Tradizionalmente la si usa nella cottura dei fagioli, delle fave e degli altri legumi secchi. Dà un profumo assai delicato al formaggio di capra fresco.

[traduzione dal francese a cura di Giovanni Marcotullio]