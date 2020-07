Novena a San Pellegrino, patrono dei malati di cancro

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

San Pellegrino è ampiamente noto in tutto il mondo per la sua grande intercessione per la guarigione di tutti coloro che sono affetti dal cancro o da qualsiasi altra malattia.

Santo italiano del XIV secolo, a 60 anni ha sofferto di un’infezione cancerosa alla gamba. Era stato un fedele servo di Dio per tutta la vita, e aveva una profonda vita di preghiera.

La notte prima dell’intervento programmato per amputargli la gambe era in uno stato di preghiera e ha scoperto che l’arto era miracolosamente guarito!

Dopo la sua morte, Pellegrino è stato canonizzato ed è diventato noto come patrono dei malati di cancro, e nel corso dei secoli sono stati attribuiti alla sua intercessione innumerevoli miracoli.

Ecco una popolare novena che può essere recitata per nove giorni di seguito per un’intenzione specifica:

Glorioso operatore di meraviglie San Pellegrino, hai risposto alla chiamata divina con uno spirito pronto e hai abbandonato tutte le comodità di una vita agiata e tutti i vuoti onori del mondo per dedicarti a Dio nell’ordine della sua santissima Madre.

Hai lavorato alacremente per la salvezza delle anime. In unione a Gesù crocifisso, hai sopportato dolorose sofferenze con una pazienza tale da meritare di essere guarito miracolosamente da un cancro incurabile alla gamba con un tocco della sua mano divina.

Ottienimi la grazia di rispondere a ogni chiamata di Dio e di compiere la sua volontà in tutti gli eventi della vita. Accendi nel mio cuore uno zelo che consuma per la salvezza di tutti gli uomini.

Liberami dalle malattie che affliggono il mio corpo (specialmente…)

Ottienimi una perfetta rassegnazione alle sofferenze che Dio vorrà mandarmi, di modo che, imitando il nostro Salvatore crocifisso e la sua Madre addolorata, possa meritare la gloria eterna in Cielo.

San Pellegrino, prega per me e per tutti coloro che invocano il tuo aiuto!

6 santi patroni per la guarigione delle malattie del corpo: