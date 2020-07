7 versetti biblici per ricevere incoraggiamento

Quando gli eventi della vita e le notizie ci deprimono un po’, la Bibbia è una delle risorse migliori a cui rivolgersi per ricevere incoraggiamento.

Il testo sacro ha centinaia di versetti che mirano a incoraggiarci e a risollevare il nostro spirito quando ci sentiamo giù.

Ecco una breve selezione di sette versetti biblici incoraggianti che possono risollevare la nostra giornata:

1) Il Signore è la mia luce e la mia salvezza; di chi temerò? Il Signore è il baluardo della mia vita;

di chi avrò paura? (Salmo 27, 1)

2) Il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e di ogni pace nella fede, affinché abbondiate nella speranza, per la potenza dello Spirito Santo (Romani 15, 13)

3) I passi dell’onesto sono guidati dal Signore; egli gradisce le sue vie. Se cade, non è però abbattuto, perché il Signore lo sostiene prendendolo per mano (Salmo 37, 23-24)

4) Siate forti e coraggiosi, non temete e non vi spaventate di loro, perché il SIGNORE, il tuo Dio, è colui che cammina con te; egli non ti lascerà e non ti abbandonerà (Deuteronomio 31, 6)

5) Gettate su di lui ogni vostra preoccupazione, perché egli ha cura di voi (1 Pietro 5, 7)

6) Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica (Filippesi 4, 13)

7) “Infatti io so i pensieri che medito per voi”, dice il Signore: “pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza” (Geremia 29, 11)