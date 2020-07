Mark Wahlberg condivide la sua gioia per il fatto di poter finalmente assistere alla Messa

La star di Hollywood Mark Wahlberg ha condiviso su Facebook un video offrendo “amore e benedizioni” ai suoi fans.

L’attore, marito devoto e padre di quattro figli, ha spiegato che era la prima volta che assisteva alla Messa dal 15 marzo per via dell’isolamento dovuto alla pandemia. Dev’essere stato particolarmente difficile per l’attore, che cerca un luogo in cui assistere alla liturgia anche quando si trova lontano da casa per girare un film.

Ecco le immagini in cui la star condivide la sua gioia per il fatto di poter ricevere finalmente l’Eucaristia (e sembra felice anche il sacerdote!):