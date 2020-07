Le 21 Promesse a Santa Brigida sono vere?

Nel corso dei secoli ci sono state rivelazione dette “private”, alcune delle quali sono state riconosciute dall’autorità della Chiesa, anche se non appartengono al deposito della fede.

La loro funzione non è quella di “migliorare” o “completare” la Rivelazione definitiva di Cristo, ma quella di aiutare a viverla più pienamente in una certa epoca storica.

La fede cristiana non può accettare “rivelazioni” che pretendono di superare o correggere la Rivelazione della quale Cristo è la pienezza, afferma il Catechismo (67).

Per i cattolici, non serve altra promessa della vita eterna promessa dal Signore a chi lo ama e custodisce i suoi comandamenti (Mt 7, 21).

Anche quando la Chiesa riconosce come autentica una rivelazione privata, non viene mai proposta come oggetto di fede con dovere universale; le rivelazioni private non sono mai un dogma di fede.

Non è quindi necessario né obbligatorio (per non cadere in errore e/o confusione) dare alle rivelazioni private il consenso di fede.

Santa Brigida

Alcune di queste rivelazioni private (le 21 Magnifiche Promesse) sono state ricevute da Santa Brigida, o almeno le sono attribuite.

Tra le devozioni popolari si trovano le 15 Orazioni (concentrate sulla Passione di Gesù) di Santa Brigida, a cui sono legate alcune promesse.

Il compimento delle presunte promesse è condizionato alla recita quotidiana e ininterrotta, per un anno intero (365) giorni, di queste preghiere.

Qui si presenta un primo problema, perché se si salta un unico giorno, anche se si sta terminando il dodicesimo mese, si perde assolutamente tutto, e bisogna ricominciare da zero. E non vale seguire la serie due volte al giorno per riparare a quella perduta del giorno prima.

La salvezza dipende da questo? Sembra avvicinarsi piuttosto alla superstizione, che basa la salvezza su motivi al margine del progetto divino.

Qual è il senso delle quindici Orazioni quotidiane per 365 giorni?

Dio, nella basilica romana di San Paolo fuori le Mura, avrebbe rivelato a Santa Brigida che Gesù ha ricevuto 5.480 frustate sul suo Sacro Corpo durante la Passione.

Recitare quindi le 15 Orazioni quotidianamente per un anno, insieme a 15 Padre Nostro e Ave Maria, avrebbe il fine di onorare ciascuna delle ferite di Cristo.

E qui ci troviamo di fronte a un secondo problema, perché in realtà 15 x 365 dà 5.475 (cosa che non coincide con la cifra che sarebbe stata rivelata). Dio ha detto che Gesù ha ricevuto 5.480 frustate? È difficile da credere.