Dopo il lockdown gli italiani si riscoprono Hobbit. Evviva!

Gli italiani desiderano più che mai stare a proprio agio nella propria casa, accogliendo amici in simpatica convivialità, e apprezzano la possibilità di avere nella propria abitazione un luogo per stare all’aria aperta con uno spazio verde da coltivare., in onore dei meravigliosi protagonisti dei romanzi di Tolkien, piccoli uomini che amano mangiare e bere in compagnia, coltivare la loro terra, curare i fiori, le piante e i loro orti. Verranno travolti da eventi drammatici e avventure pericolose che li strapperanno alla loro tranquilla quotidianità ma combatteranno proprio per poter tornare al più presto nella loro amata Contea, dove poter vivere in pace e serenità, bevendo birra e mangiando cibi succulenti in allegra compagnia. Un sondaggio di GfK Sinottica® rivela che gli italiani sono decisamente sempre più hobbit, e questo non può che farmi piacere.

Innanzitutto, il sondaggio rivela la crescita della voglia di dedicarsi alla cucina, attività alla quale si dedica il 55 % degli italiani; circa uno su tre invita spesso gli amici a cena. Ancora troppo bassa come percentuale? Guardiamo il bicchiere mezzo pieno e, considerando che sta prendendo piede la passione per i fornelli, sicuramente col tempo salirà anche il numero di coloro che invitano volentieri gli amici alla propria tavola. E’ consolante che il trend di maggiore crescita in tal senso sia tra i c.d. Millenial: cucinare non solo per sé stessi ma anche per gli amici è un passatempo apprezzato anche dai più giovani.

Shutterstock | Prostock-studio

Se il 74% degli italiani ha almeno un balcone e il 47% un terrazzo, ben il 42% della popolazione vive in una casa con giardino. E’ una bella fortuna avere uno sfogo all’aria aperta e tutto questo spinge alla cura delle piante ornamentali e al giardinaggio. Il 27% degli italiani possiede un orto, un dato molto interessante considerando l’impegno e la competenza che ci vuole per questa attività, utilissima per mettere in tavola prodotti genuini e per aiutare il bilancio familiare, ma anche molto gratificante: mantenere un contatto con la terra ha sempre grandi vantaggi anche da un punto di vista culturale e antropologico. Il sondaggio rivela in questo senso un dato in netta crescita, addirittura del 13 % per la generazione dei cosiddetti Baby Boomer. E’ significativa la riscoperta della passione per il giardinaggio e per la coltivazione della terra da parte di coloro che sono cresciuti nel pieno della ricrescita economica, mangiando spesso cibo industriale, merendine e tanti altri prodotti confezionati.

Per quanto riguarda la casa, gli italiani desiderano che grazie all’arredo e ai suoi accessori sia un luogo accogliente, comodo e che esprima decisamente la personalità di chi vi abita; un luogo dove stare bene e dove coltivare con piacere le relazioni. Concludendo: siamo proprio degli hobbit!

