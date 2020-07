Adriana si laurea in ospedale per restare accanto alla sorella malata: è lei la mia forza!

View this post on Instagram

Sono tornata, ma non prometto di non andarmene più. È molto strano, e allo stesso tempo normale, ritornare qui su Instagram per parlare insieme a voi. ⠀ È un periodo particolare: giorni intensi, nottate stressanti, pensieri che frullano per la testa… Non posso non darvi le motivazioni della mia latitanza, che alla fine è sempre la stessa: la salute. La mia salute sapere com'è, io la definirei strana, come vivere costantemente sulle montagne russe. ⠀ Vi racconto la verità, aspettavo quel momento in cui il male si sarebbe calmato visto che nell'ultimo periodo è diventato un vero e proprio mostro, cosicché avrei iniziato a fotografare, a scrivere con i ritmi di prima… ma volete sapere una cosa? ⠀ Alcune volte, forse troppo spesso, attendiamo un cambiamento nella nostra vita, senza pensare che quei cambiamenti sono davanti a noi, dovremmo solo metterli in pratica. ⠀ Si deve vivere la vita intensamente, accogliere questa a testa alta, soffrire, ridere, dar voce alle proprie emozioni e alle proprie debolezze senza mai vergognarsi. Vivere la vita giorno per giorno. Vivere l'amore perchè amare è la salvezza di ogni individuo. ⠀ Per chi mi chiedesse se sia felice, nonostante tutto, con un sorriso immenso, direi di sì. Specialmente perché questo periodo di apparente silenzio mi ha permesso di capire tante cose. ⠀ Sono stata alla ricerca di un qualcosa, ho fatto le pulizie dentro di me, ho scrutato sotto ai letti del mio cuore e ai soffitti della mia mente per ritrovare me stessa, ma ho lasciato abbastanza spazio per chi volesse sedersi accanto a me. ⠀ -S