Un assassino in vista dell’esecuzione: “Tra 5 ore vedrò Gesù”

Questa è la storia di Jacques Fesch, un ragazzo di 27 anni che è stato giustiziato il 1° ottobre 1957.

Il 25 febbraio 1954, un elegante giovane biondo alto 1,92 m varca la soglia di una sede bancaria a due passi dalla Borsa di Parigi.

Armato di una 6,35 mm, fa segno al direttore di consegnargli il contenuto della cassa. Segue una colluttazione.

Jacques colpisce l’uomo, spara un colpo che rompe la vetrata e scompare. Si nasconde in un palazzo, ma quando scende trova i suoi inseguitori, ai quali si è unita la Polizia.

Si lancia in strada dopo aver sparato un colpo mortale. L’agente Vergne, un giovane padre rimasto da poco vedovo, muore.

Jacques Fresch viene finalmente neutralizzato. Ha fatto tutto per comprarsi una barca per attraversare l’Atlantico. Suo padre, un uomo benestante, non aveva voluto aiutarlo.

Lui, lontano da Dio, non aveva avuto un’idea migliore che rubare in una banca. Anni prima si era sposato civilmente e aveva una figlia di tre anni. In quel momento aveva abbandonato sia la moglie che la bambina.

Arrestato per l’omicidio del poliziotto, ha trascorso tre anni in prigione prima di essere giustiziato.

La sua vita è raccontata nel libro Fra cinque ore vedrò Gesù, la cui prima parte illustra la biografia di Jacques, raccogliendo testimonianze e documenti d’archivio che descrivono la sua vita prima del carcere, quella di un giovane instabile e dai sogni spezzati.

Si descrive poi il suo passaggio per la prigione, in cui ha conosciuto Dio grazie all’aiuto di un cappellano, il domenicano Jean Devoyod, di fratel Thomas, un amico di sua moglie, e del suo avvocato Paul Baudet.