L’importanza dell’intimità nel matrimonio

di Silvana Ramos

Problemi sessuali… nessun matrimonio ne è esente. Quanto è bella la sensazione di sposi novelli, innamorati, ancora senza figli… Sembra che il tempo si fermi solo per noi e per godere del nostro amore liberamente e senza problemi.

L’emozione della novità è grande. Scoprirsi giorno dopo giorno è così intenso che quando quell’intensità diminuisce o scompare all’improvviso molti credono che sia perché l’amore è finito.

La pubblicità che vi propongo oggi come risorsa mi ha sorpreso molto. Si intitola «Love story». Non avrei mai immaginato una pubblicità di questo tipo per un prodotto come il viagra (e l’obiettivo di questo articolo non è promuoverlo!) A mio avviso, ci offre un’opportunità importante per parlare dei problemi sessuali in modo diverso.

Sembrerebbe che si voglia separare dall’immagine del sesso per divertimento e senza impegno. All’improvviso si pone l’intimità sessuale in un contesto profondo e reverente.

La situazione presentata dalla pubblicità non è ignota a molti matrimoni. Molte coppie vanno da un terapeuta per problemi sessuali. Magari bastasse una pasticchetta blu per rimediare alla situazione. Il tema è un po’ più complesso.

Mettendo da parte tutto questo, cò che è certo è che la pubblicità presenta tre elementi interessanti su cui riflettere:

1. La necessità di connessione e vicinanza

La connessione e la vicinanza in un matrimonio sono essenziali. Gli sposi sono chiamati a unirsi “come una sola carne”. Questo appello non è solo qualcosa di simbolico, né implica che i due la pensino allo stesso modo e si impegnino in modo tale che uno finisca per annullarsi nell’altro.

La connessione e la vicinanza di una coppia sposata ha a che vedere con gli interessi propri di ciascuno e il progetto di vita in comune che entrambi hanno pensato e per il quale si sono impegnati ad amarsi per il resto della vita.

È una bella scommessa sull’altro, e inevitabilmente ci si aspetta che l’altro scommetta su di noi. Questa unione si costruirà col tempo, nella misura in cui ciascuno si “mostra” sempre più all’altro. Anche se conoscere completamente un’altra persona è impossibile, nel matrimonio si prova a farlo. Non solo ci si dona mostrando tutto, ma si accoglie anche l’altro nella sua totalità.

In questo senso, l’intimità contribuisce in modo unico ad approfondire questa unione, altrimenti si sarebbe semplicemente amici. È qualcosa di unico ed esclusivo condiviso dagli sposi. Quando questo scompare, la connessione si perde e non si condivide più tutto. C’è una parte che si tiene per sé, e all’improvviso la distanza appare e aumenta.