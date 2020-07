Gesù mi perdonerà?

Spesso quando compiamo una scelta sbagliata e commettiamo un peccato grave siamo tentati di pensare che Gesù non ci perdonerà mai. Potremmo dirci “Come può Gesù perdonare un terribile peccatore come me?”

La buona notizia è che Gesù è sempre lì per noi, e aspetta che torniamo a Lui con cuore contrito.

Ciò è evidente nella parabola del figliol prodigo, in cui il padre abbraccia il figlio che si era allontanato dalla retta via:

“Egli dunque si alzò e tornò da suo padre. Ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione; corse, gli si gettò al collo e lo baciò” (Luca 15, 20).

Gesù non solo ci aspetta, ma ci viene anche a cercare! Emerge chiaramente nella parabola evangelica del pastore che va alla ricerca della pecora smarrita:

“Che ve ne pare? Se un uomo ha cento pecore e una di queste si smarrisce, non lascerà le novantanove sui monti per andare in cerca di quella smarrita? E se gli riesce di ritrovarla, in verità vi dico che egli si rallegra più per questa che per le novantanove che non si erano smarrite. Così il Padre vostro che è nei cieli vuole che neppure uno di questi piccoli perisca” (Matteo 18, 12-14).

La misericordia di Gesù è illimitata, come proclama chiaramente il Catechismo della Chiesa Cattolica: “La misericordia di Dio non conosce limiti” (CCC 1864).

Allo stesso tempo, dobbiamo anche accettare l’amore di Gesù nel nostro cuore e la sua misericordia. “Chi deliberatamente rifiuta di accoglierla attraverso il pentimento, respinge il perdono dei propri peccati e la salvezza offerta dallo Spirito Santo. Un tale indurimento può portare alla impenitenza finale e alla rovina eterna” (CCC 1864).

Nel Nuovo Testamento, Giovanni nella sua prima lettera parla di questa realtà, spiegando come Gesù ci perdonerà sicuramente, ma da parte nostra dobbiamo accettare quel perdono:

“Ma se camminiamo nella luce, com’egli è nella luce, abbiamo comunione l’uno con l’altro, e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi, e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo, e la sua parola non è in noi” (1 Giovanni 1, 7-10).

La risposta alla domanda “Gesù mi perdonerà?” è “Sì!”

Andate a confessarvi, esponete a Dio ciò che avete nel cuore attraverso il suo ministro, il sacerdote, e accettate la misericordia di Gesù.