Aurora Ramazzotti e il suo elogio dell’imperfezione (social e non)

E per fortuna. Perché altrimenti, quelle vite perfette, quelle vacanze perfette, quei vestiti perfetti in tinta con il drink e il tramonto, quelle famiglie perfette, rischiano di farci perdere l’abitudine per una cosa davvero importante: la gratitudine. Perché la vita è senza filtri spesso e senza quella musica da stories a dare la carica. Ognuno ha momenti sfocati, in bianco e nero, con quella smorfia un po’ così. Quello che influenza gli altri è proprio la nostra capacità di essere grati, di sorridere e non vergognarci di quello che siamo. È già difficile per gli adulti, nonostante le consapevolezze ed il far leva sull’ “ormai che me frega”, la più alta vetta della maturità conquistata. Ma ancora di più per i ragazzi, per cui l’immagine è l’apparire (fuori e dentro i social) è tutto. Allora sì, è un atto di vero coraggio e genuinità lo scatto di Aurora Ramazzotti, senza trucco né filtri, che mostra una pelle imperfetta certo, ma anche un sorriso sereno. Il sorriso di chi nella vita nonostante si sia sempre sentita dire di non essere bella come Michelle, magra come Michelle, brava come Michelle (e diamole tempo però che ha cominciato adesso),

ha continuato per la sua strada, senza lasciare che un paragone decidesse per lei, né che il suo peso o il suo aspetto, nonostante la comprensibile insicurezza che anche lei ammette di aver dovuto superare, scalfissero ciò che aveva dentro.

“Abbiamo dato vita ad una piattaforma dove essere ‘umani’ spicca perché è quasi strano.” E sì, in giro di umanità se ne vede poca. Siamo tutti presi a rincorrere vite ed ideali che ci siamo costruiti con tanta fantasia fin da bambini, o che il mondo ci ha suggerito, belli e sbrilluccicanti nelle pubblicità, nei film da botteghino e nei libri del “per sempre felici e contenti”. E non parlo solo degli ideali estetici. Senza imprevisti, tutto a fuoco e col profilo giusto.

Ma Dio ci ha fatti tutti “abbastanza”.

Anche con le nostre imperfezioni e le vite a volte opache.

Abbastanza per fare tutto.

Abbastanza per realizzarci, per essere felici. Abbastanza per diventare santi, perfino.

Immagine dal profilo Ig di Aurora Ramazzotti:

https://instagram.com/therealauroragram?igshid=nw23rwpcydu5