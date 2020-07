Il disastro vi sembra imminente? Cercate Dio!

Mi piace pensare che il regno di Dio nasce come un piccolo seme e si sviluppa nel nascondimento. Dice la Bibbia:

“Il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prende e semina nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi; ma, quand’è cresciuto, è maggiore degli ortaggi e diventa un albero; tanto che gli uccelli del cielo vengono a ripararsi tra i suoi rami”.

Mi piace la povertà degli inizi. Il seme incipiente che muore e crea un germoglio così piccolo che si vede appena.

Sembra impossibile che da un seme possa nascere un albero. Sembra tutto così debole… Mi risulta incomprensibile che da ciò che è piccolo possa nascere una cosa enorme. È sempre così?

I piccoli inizi delle grandi opere.

Il Regno di Dio gisce come il lievito nella pasta tra le mani di una donna:

“Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prende e nasconde in tre misure di farina, finché la pasta sia tutta lievitata”.

All’inizio è sempre così. Può esserlo nei momenti in cui tutto sembra perduto nella mia vita. Ha scritto padre Josef Kentenich:

“Non mi trovo mai più a mio agio di quando la speranza umana decade” [1].

Sono momenti in cui il disastro, la fine di tutto quello che avevo sognato, sembra imminente. In quel momento diventa più visibile la presenza di Dio.

Sembra impossibile che le cose vadano bene in base alle categorie umane, ma non è così. Il piccolo seme deve morire. Il lievito deve far fermentare la pasta e scomparire.

Di Konstantin Tronin - Shutterstock

Il Regno di Dio cresce di notte senza che nessuno lo veda – le opere di Dio, che apparentemente non sono nulla e sembrano irrilevanti di fronte al potere del mondo con tutto il suo rumore.

Il potere dei potenti sembra insalvabile per la mia debolezza. Mi resta solo di confidare nel fatto che una forza superiore alla mia farà irruzione nella mia vita e compirà un miracolo.