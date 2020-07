S.Maria Maddalena e il miracolo di saper cambiare idea! (VIDEO)

“Crediamo che questa donna che Luca chiama peccatrice e che Giovanni chiama Maria, sia quella Maria dalla quale – afferma Marco – furono cacciati sette demoni”. Si trattava di un’ipotesi personale, non di una certezza, la quale offriva alla Chiesa una forte motivazione per esaltare il gesto di una donna che, resasi conto del proprio peccato, ottenne dal misericordioso figlio di Dio il perdono. (dal centrostudimaddalena)

Anche i santi e persino quelli di grosso calibro possono avere idee personali sbagliate. E così la presentò a suo tempo Gregorio Magno quando ipotizzò questa interpretazione.

Il successo però di quest’idea e della sua versione più hard che la voleva una prostituta e il proliferare di leggende; alcune più innocenti anche se fonte di confusione (come quella che volle Maria Maddalena approdata in Provenza insieme ad altre due Marie e quella specie di strategia marketing impiegata per rilanciare i pellegrinaggi presso un’abbazia benedettina in Borgogna, vedi sempre il sito centrostudimaddalena); altre più recenti e apertamente anticristiane (come quelle che sono confluite nell’immeritato ma spiegabile successo del Codice da Vinci) è proseguito per secoli e sembra duro a morire. A meno che non si faccia quell’arditissima manovra per cambiare completamente direzione e che si chiama inversione a U. Oppure conversione!

Giovanni Scifoni, in questo gustoso video di due anni fa, in occasione della festa dell’Apostola degli Apostoli ci fa ragionare proprio sul tema, sul miracolo tra i più grandi: il cambiare idea o addirittura trasformare la nostra mente.

Maria Maddalena non era una prostituta! Come tu, caro Giovanni, ci racconti che non sei quel pilota da Formula 1 che ti credevi di essere. E’ semplicemente una credenza che va avanti da millenni. Ma è falsa. Era una donna eccezionale, intelligentissima, forte. La prima a riconoscere il Risorto, la prima a cambiare idea su una cosa così importante: il Suo Signore non è più nel sepolcro a decomporsi ma è vivo per sempre.

Cambiare idea è un miracolo, dice Scifoni poco prima di lanciarsi in un’azzardata inversione e poco dopo essersi preso l’ennesimo insulto da altri automobilisti.

Allora buona festa di Santa Maria Maddalena a tutti e che possiamo imitarla nella grandezza d’animo, nella prontezza dell’intelligenza e nella capacità di sintesi come evangelizzatrice.

Ho visto il Signore!

Sbam: vi dico che l’ho visto coi miei occhi, è vivo, il Suo Dio è Padre ed è anche il nostro Dio. La strada è aperta, in salita, ma accessibile.

https://www.facebook.com/ScifoniOfficial/videos/1893812060922664/